É um facto que o futebol necessita de dinheiro para sobreviver. Esses elevados valores não vêm apenas dos bilhetes vendidos ou das transferências de jogadores, mas também daquilo que as marcas desportivas pagam às principais equipas mundiais para as poderem vestir. Deste modo, a Football Benchmark disponibilizou os valores que os clubes, com três portugueses a figurarem no top-50.

O Benfica é o clube português que mais fatura, com um acordo milionário com a Adidas, as águias recebem cerca de 11,1 milhões de euros na presente temporada, posicionando-se como a 21.ª equipa do mundo que mais recebe.

O FC Porto surge em 33.º lugar, patrocinado pela New Balance e fatura 6,9 milhões de euros. O Sporting, 47.º do ranking, recebe 4,6 milhões de euros da Nike.

Relativamente ao top3, o Real Madrid surge naturalmente na primeira posição e garante 120 milhões de euros da Adidas. De seguida vem outro espanhol, o Barcelona, que recebe 105 milhões da Nike. A fechar o pódio está o Arsenal que recebe 86,2 milhões de euros da Adidas.

A diferença do valor é notória relativamente às principais ligas em comparação com as outras, como é o exemplo da portuguesa.

De destacar também o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que está no 23.º lugar, à frente do Sporting e do FC Porto, e que recebe 9,3 milhões da Nike, acordo esse que foi consumado em 2022/23, após a chegada do português à Arábia Saudita.