Jan Vertonghen marcou o segundo golo da época, esta quinta-feira, no empate do Anderlecht com o Steaua Bucareste (2-2), em jogo da quinta jornada da Liga Conferência. No final do jogo, o defesa-central lembrou o Benfica para comentar o atual mau momento do Anderlecht, que no campeonato ocupa o 12.º lugar.

«Podia ter ficado ao sol no Benfica e terminado a minha carreira sem preocupações. A minha antiga equipa [Benfica] está a jogar maravilhosamente bem. Mas escolhi o Anderlecht porque queria jogar futebol e porque continuo ambicioso. Não pensei que as coisas fossem acontecer assim. Mas estou aqui e tenho de dar o meu melhor. Todos devem esperar mais do Anderlecht», disse o futebolista de 35 anos.

Vertonghen, que está a atuar no país natal pela primeira vez, deixou o Benfica ao fim de duas temporadas e, em 2022/23, já soma 10 jogos.