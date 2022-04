O futebolista mexicano Érick Gutiérrez manifestou vontade de continuar a trabalhar futuramente com Roger Schmidt, técnico que tem acordo fechado com o Benfica, apesar de o seu contrato como atleta do emblema dos Países Baixos ser até ao final da época 2022/23.

«Claro que vou sentir a falta dele, agora que decidiu sair, vai ser um grande golpe, porque estamos a jogar bem e gostaria que ele ficasse para a próxima época», começou por dizer, em declarações ao BolaVip México.

«Espero que me leve para onde for. Diz-se nas redes sociais que irá para o Benfica, até agora não nos disse nada, mas é o que saiu ao nível de informação», concluiu.

Gutiérrez, internacional pela principal seleção do México, tem 26 anos, é médio e chegou ao PSV Eindhoven na reta inicial da época 2018/19, oriundo do Pachuca, do México, clube no qual fez formação e subiu a sénior.