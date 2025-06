Javier Saviola, antigo jogador do Benfica entre 2009 e 2012, e também do River Plate, falou de Franco Mastantuono, uma das maiores promessas do futebol argentino.

Em conversa com o jornal espanhol Sport, Saviola detalhou as características do jogador e comparou-o a rostos conhecidos no futebol.

«Diria que ele tem características do James [Rodríguez] e de D’Alessandro. Não é um jogador excessivamente rápido, mas tem uma inteligência e habilidade que lhe permitem ganhar aquele segundo ao adversário», explicou Saviola.

«O Franco não se parece a Aimar porque o 'Pablito' tinha um arranque diabólico. Passava de 0 a 100 num instante. O Franco é mais racional, mais habilidoso, mas tem menos explosividade», analisou evidenciando as diferenças entre o jovem e o antigo colega de equipa no Benfica.

Com 17 anos, o jovem jogador vai vestir a camisola do Real Madrid na próxima temporada. Os merengues pagaram 45 milhões de euros ao River Plate pelo jogador nesta janela de mercado.

Para Saviola, a possibilidade de Mastantuono representar a seleção argentina no futuro próximo existe, no entanto, para isso, o jogador tem de se conseguir afirmar no clube de Madrid.

«No Real Madrid, vai ter de conquistar o seu espaço e render ao máximo. Só depois poderá pensar na seleção, onde o nível está altíssimo. Quando o Messi, Otamendi ou Di María saírem, estes miúdos vão ter de assumir o peso da renovação. E há muitos que, como o Franco, têm uma maturidade fora do normal», rematou o antigo internacional agentino.