Ángel Di María deixou a seleção argentina após a Copa América, ganha exatamente pela Argentina diante da Colômbia, nos Estados Unidos da América. Foi o culminar de 15 anos de ligação à seleção principal das Pampas, para além das internacionalizações jovens.

Em conferência de imprensa relativa aos próximos desafios da Argentina, o selecionador Lionel Scaloni foi questionado sobre a homenagem ao extremo do Benfica, deixando-lhe rasgados elogios.

«É merecidíssimo. Ele merecia uma homenagem do seu povo, com o seu povo da Argentina, e é isso que ele vai ter. Foi um dos melhores jogadores da história da seleção nacional. E deixou um legado inapagável. Todos têm de se agarrar ao que ele fez. De nunca se render, não se dar por vencido, passar por momentos difíceis e continuar. Porque a vida e o futebol são assim. Para além dos títulos, deixou um legado indelével. E ainda por cima é um rapaz espetacular. Isso torna-o ainda maior. É um miúdo incrível e já mostrou, em inúmeras ocasiões, o seu valor. Esperamos que as pessoas desfrutem com ele», comentou Scaloni.

Di María soma 145 jogos pela seleção albiceleste, com 31 golos marcados. Ganhou seis títulos internacionais, incluindo um Mundial, em 2022, duas Copas Américas, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um Mundial Sub-20. Ainda assim, prolongou a estadia na seleção até aos 36 anos.

«É o artífice da mudança. Nunca deixou de querer estar presente. Para nós, ele tem um valor inestimável. Por isso, o mérito é dele. Por nunca baixar os braços. Por nunca fazer má cara. Por saber o que significa jogar com esta camisola e por fazer com que os seus companheiros o saibam. Por isso, não creio que tenhamos qualquer mérito. Em todo o caso, foi ele e os seus colegas de equipa que o souberam compreender. Ele está entre os melhores, para além dos títulos. Não posso faltar ao respeito a muitos jogadores. Ele faz parte da história e deu-nos muitas alegrias nos últimos tempos», disse ainda o técnico.