O guarda-redes Mile Svilar, do Benfica, é a grande novidade da convocatória da seleção principal da Sérvia, numa lista em que consta também o nome do portista Marko Grujic.

A imprensa sérvia tinha noticiado em julho que o guardião das águias tinha optado pela Sérvia em detrimento da Bélgica, país onde nasceu.

A lista inclui também outros jogadores que já passaram por Portugal, como são os casos de Zivkovic, Gudelj, Djuricic ou Jovic.

Serbia squad for qualifies vs Luxembourg & Ireland & friendly vs Qatar.



Larger squad again due to 3 games in 1 week.



Mile Svilar & Veljko Birmancevic get a call. Matija Nastasic makes his return. pic.twitter.com/yLp5iXxDB2