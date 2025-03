Os três principais jornais da Catalunha são unânimes no adjetivo - todos dizem que Wojciech Szczesny foi «heróico» diante do Benfica. O polaco é o grande destaque do Mundo Deportivo, Sport e L'Esportiu.

O Mundo Deportivo diz que o Barcelona «sobreviveu» após a expulsão de Cubarsí, com um Szczesny imperial. O Sport sublinha que nenhuma equipa tinha vencido fora de casa tanto tempo com dez jogadores.

Noutros países, o encontro não mereceu a mesma atenção nas capas de jornais. O desafio não passou indiferente a grandes jornais, no entanto, que fizeram a habitual crónica de jogo. O erro de António Silva no golo de Raphinha foi sublinhado por alguns:

Tutto Mercatto: «O Barcelona fez a coisa certa, apesar dos incidentes que levaram a pensar o pior: no Estádio da Luz, os 'Blaugrana' viram-se a jogar 10 contra 11 a partir do 22.º minuto devido a uma falta de último homem na entrada da área de Cubarsí sobre Pavlidis mas, depois de uma hora de jogo, Raphinha foi rápido em aproveitar um erro de passe do antigo alvo de transferência da Juventus em janeiro, António Silva, para punir os seus rivais e colocar a questão da classificação em perspetiva.»

L'Équipe: «Apesar de jogar com dez homens desde o primeiro tempo, após a exclusão de Pau Cubarsí, o Barcelona venceu no relvado do Benfica (1-0), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado brasileiro Raphinha marcou o único golo da partida.»

Gazzetta dello Sport: «Colossal Szczesny, um golo de Raphinha e a frustração do Benfica, 21 remates com oito defesas do guarda-redes polaco do Barcelona, pelo menos metade deles de alto nível. Este é o resumo da vitória dos catalães por 1-0 no Estádio da Luz, estádio onde no dia 21 de janeiro na primeira fase conquistaram três pontos com incríveis 5-4. E com Szczesny desastroso. Nestas seis semanas, o antigo número um da Juventus livrou-se da ferrugem acumulada jogando golfe em Marbella como reformado e regressou ao seu altíssimo nível.»