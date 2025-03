Ángel Di María termina contrato com o Benfica no final da presente temporada e o regresso ao Rosario Central ainda é possível. O treinador do clube argentino, Ariel Holan, sonha com esse cenário.

«O que é que vocês acham? Mas isso não depende dos adeptos, depende de outras circunstâncias, mas jogadores desse nível, dessa categoria... imaginem o que seria», afirmou em entrevista à DSports.

«Com os diretores do clube não se fala apenas de Ángel [Di María], mas também de outros que ainda estão em plena atividade e que, se Deus quiser, terei a oportunidade de treinar. Não há mais nada a fazer senão esperar», concluiu, quando questionado se o regresso de «Fideo» era um tema debatido com os dirigentes.

Di María acaba o contrato com o clube da Luz em junho de 2025 e esta temporada já apontou 14 golos e sete assistências, em 32 jogos.

No final da última época, o argentino esteve perto de reforçar o clube onde se formou e fez a estreia como profissional. No entanto, recebeu várias ameaças e acabou por permanecer em Portugal. Atualmente, o Rosario Central lidera o Grupo B da liga argentina, com 17 pontos.