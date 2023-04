Thomas Helveg, ex-internacional dinamarquês que jogou duas épocas ao lado de Rui Costa no Milan, falou sobre os momento de dois antigos companheiros no emblema rossoneri: o do atual presidente do Benfica e o de Paolo Maldini, diretor técnico do Milan e peça importante no regresso do histórico emblema de Milão aos títulos após uma década.

Em entrevista ao Tuttomercatoweb, o antigo defesa elogiou Rui Costa, mas assumiu que via mais Maldini a chegar à presidência de um clube. «Se estou surpreendido por eles se terem tornado dois grandes dirigentes? Não. Relativamente a Maldini, era apenas uma questão de tempo até vê-lo nesse papel. Mas fiquei surpreendido por ver Rui Costa a ter uma carreira como dirigente. É hoje presidente do Benfica, o próximo adversário do Inter na Liga dos Campeões. Via mais Maldini do que Rui Costa nesse papel», disse.

«Rui Costa é um homem inteligente e o futebol corre-lhe no sangue», acrescentou, falando depois do compatriota Alexander Bah. «Tem uma ótima estrutura e nos últimos anos tem estado bem e tornou-se uma presença assídua na seleção da Dinamarca.»