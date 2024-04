Enzo Fernández deixou o Benfica há mais de um ano e garante que está a desfrutar da liga inglesa, sobretudo por causa de jogos como o desta quinta-feira, onde o Chelsea conseguiu uma reviravolta impressionante nos descontos.

«A nível pessoal estou bem. Obviamente que os primeiros seis meses não foram nada fáceis, vim de um país para o outro, uma nova língua, vim com a família, mais um filho pelo meio. Não foi fácil. Mas agora estou muito melhor, mais habituado com a minha família, o meu filho nasceu bem, a minha filha já anda na escola e ainda lhe custa a língua, mas estamos a adaptar-nos da melhor maneira para desfrutar, acima de tudo», disse o internacional argentino em declarações à Eleven na DAZN.

«Não estou contente com a posição em que estamos, gosto de ganhar, não gosto de perder. Ver-nos nesta posição frustra-nos, mas é normal, faz parte do processo, somos jogadores jovens», completou.

Antes de deixar a zona de entrevistas rápidas, Enzo fez questão de enviar uma mensagem para o Benfica.

«Mandar um abraço a toda a gente do Benfica e a todos os portugueses que sempre me desejam boa sorte. Um cumprimento aos meus ex-companheiros do Benfica e a toda a equipa técnica, ao Fideo [Di María] e ao Otamendi, que são argentinos. E ao Gianluca [Prestianni] e ao Benja Rollheiser. Mando um forte abraço a todos», disse.

Recorde-se que a mudança de Enzo Fernández para o Chelsea, no mercado de inverno de 2023, esteve envolvida em bastante polémica, devido à pressão que o argentino fez para deixar os encarnados.