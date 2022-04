O Libertad venceu o Caracas por 2-1 na noite de quarta-feira, para a segunda jornada da Taça dos Libertadores, graças a dois golos de Óscar Cardozo e Lorenzo Melgarejo, futebolistas paraguaios que passaram pelo Benfica.

Cardozo, de 38 anos, continua a jogar e a marcar e fez o 1-0 ao três minutos de jogo. Bonsu fez o 1-1 aos 20 minutos e Melgarejo, de 31 anos, que também passou pelo Paços de Ferreira, fez o 2-1 final ao minuto 34.

Com este resultado, o Libertad lidera o grupo B, com quatro pontos. The Strongest, Athletico Parananse e Caracas têm um ponto cada, sendo que The Strongest e Athletico têm ainda um jogo a menos.

Também na última noite, o Corinthians treinado pelo português Vítor Pereira venceu e o Independiente del Valle, de Renato Paiva, empatou.

O resumo do Libertad-Caracas, com golos de Cardozo e Melgarejo: