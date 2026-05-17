Foram precisos 16 jogos para Rafel Obrador estrear-se a marcar pelo Torino... mas a espera compensou. O lateral emprestado pelo Benfica anotou o primeiro com um verdadeiro golaço.

Foi neste domingo, na penúltima jornada da Serie A, em casa do Cagliari, que Obrador teve um momento para recordar. Corriam 37 minutos da primeira parte e o espanhol desferiu um remate forte e colocado para o ângulo superior direito da baliza.

Mesmo assim, o golo não bastou. O Cagliari deu a volta ao resultado e acabou por vencer por 2-1. Esposito e Yerry Mina marcaram na segunda parte.

Os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga tiveram mais sorte. Venceram ao serviço do Lecce em casa do Sassuolo, de forma impressionante.

Numa altura em que o Lecce precisa de pontuar para salvar-se da despromoção, a equipa visitante garantiu a vitória aos 90+6m, com um golo de Nikola Stulic. O 3-2 deu três pontos à equipa que ocupa o 17.º lugar, o primeiro da permanência.

Mesmo assim, a Cremonese não desiste e mantém-se na luta. A 18.ª classificada também venceu, neste caso a Udinese, por 1-0, e está um ponto abaixo do Lecce.

Por fim, a Atalanta perdeu em casa com o Bolonha, por 1-0 com um golo de Riccardo Orsolini mas não fica chateada. Garantiu o acesso à Liga Conferência, no sétimo lugar, e 'bloqueou' essa posição. O Bolonha é oitavo e não joga as competições europeias em 2026/27.