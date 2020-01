O avançado espanhol Raúl de Tomás marcou na estreia pelo Espanhol, este domingo, ao fechar o triunfo da formação catalã na casa do San Sebastián Reyes, por 2-0, em duelo a contar para a segunda eliminatória da Taça do Rei de Espanha.

Após a saída do Benfica, Raul de Tomás entrou aos 61 minutos de jogo e, já com o 0-1 no marcador fruto do golo inicial de Calleri em cima do intervalo, RDT assinou o 0-2 final aos 85 minutos, consumando a vitória e o apuramento da equipa da primeira liga espanhola.

Veja o golo de RDT no vídeo abaixo a partir do minuto 2:17:

Nos outros jogos já realizados este domingo, o Sevilha, com Rony Lopes em campo a partir do minuto 68, goleou na casa do Escobedo, por 5-0. O ex-FC Porto Óliver Torres fez o quinto golo dos andaluzes, já em tempo de compensação.

O Eibar, com Paulo Oliveira a titular, também se apurou, ao vencer por 2-1 na deslocação ao Cacereno.