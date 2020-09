O avançado do Benfica, Haris Seferovic, assinou, esta noite, mais um golo pela seleção da Suíça, ante a Ucrânia, em Lviv, em jogo da primeira jornada da Liga das Nações.

Aos 41 minutos, com os ucranianos em vantagem após o golo inicial de Yarmolenko (14m), Seferovic fez o golo do empate, antes do intervalo.

O jogo, à data da publicação desta notícia, ainda decorre.