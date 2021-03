A Grécia bateu as Honduras por 2-1 este domingo, num jogo particular, realizado em Salónica, em que o guarda-redes do Benfica Odysseas Vlachodimos ficou no banco.

Evangelos Pavlidis marcou os dois golos da seleção helénica, aos 14 e 59 minutos, enquanto Diego López marcou o golo solitário dos hondurenhos, aos 41 minutos.

Depois do empate com a Espanha (1-1) na ronda inaugural da fase de qualificação para o Mundial 2022, a seleção grega prepara agora a receção à Geórgia, marcada para quarta-feira, naquele que será o segundo jogo no Grupo B.