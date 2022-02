O futebolista do Western United, Benjamin Garuccio, marcou este domingo um golaço 'à escorpião', na vitória do Western United ante o WS Wanderers (3-2), na 15.ª jornada do principal campeonato da Austrália.

Com 68 minutos de jogo e 2-1 no marcador, Garuccio recebeu um cruzamento do lado esquerdo e aplicou um remate certeiro, num gesto a fazer lembrar um escorpião, para o 3-1 no marcador.

Um golo que poderá eventualmente ser um candidato ao prémio Puskás, até porque um gesto semelhante valeu ao atual jogador do Benfica, Valentino Lazaro, a nomeação para o último prémio, ainda com um golo ao serviço do Borussia Monchengladbach.

Um golo fantástico num jogo memorável, até porque Garuccio, que já passou pelo futebol europeu no Hearts da Escócia, bisou na partida e fez, neste jogo, tantos golos quantos os que tinha em toda a carreira sénior até ao momento.