O sul-africano Benni McCarthy foi apresentado neste sábado como novo adjunto do neerlandês Erik ten Hag no Manchester United.

O antigo jogador do FC Porto, entre 2001 e 2006, fica responsável por treinar os avançados, nas «jogadas ofensivas e posicionamento».

O campeão europeu pelos dragões não escondeu que é adepto dos red devils. « Apoio o Man. United e sempre quis jogar aqui. Adorei jogadores como Mark Hughes, Andy Cole e Ryan Giggs.»

Depois de passagens nos juniores do Hibernian e na equipa A do Sint-Truiden (adjunto), McCarthy, de 44 anos, tornou-se treinador no principal no Cape Town City e no AmaZulu, onde treinou na temporada passada.