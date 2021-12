Como muitos, porque afinal já são quase dois anos de pandemia. O tenista Benoit Paire mostrou-se, esta quarta-feira, cansado da situação da covid-19 por todo o mundo, confirmando que voltou a testar positivo, depois de já ter estado infetado em agosto de 2020.

O atleta francês de 32 anos exagerou mesmo a situação para demonstrar o seu cansaço e irritação, devido às sucessivas quarentenas que tem feito, durante o circuito mundial ATP.

«Bom dia, eu chamo-me Benoit Paire e, pela 250.ª vez, testei positivo à covid. Francamente, não consigo lidar mais com esta m**** do covid. Como é que eu estou? Por causa da covid, tenho o nariz a escorrer, mas devido a todas as quarentenas passadas em quartos de hotel por todo o mundo, não me sinto bem da cabeça», escreveu, através das redes sociais.

«O ano passado foi difícil e este ano começa da mesma forma», referiu Paire, que já tinha estado infetado no ano passado e acabou mesmo por falhar o Open dos Estados Unidos em 2020.

Agora, Paire fica com outro torneio do Grand Slam em risco. O Open da Austrália tem início para 22 de janeiro de 2022 e o gaulês tem poucos dias antes para poder testar negativo e retomar a melhor forma física possível e os treinos. Além disso, Paire já tinha estado, em 2021, numa quarentena antes do Open da Austrália, depois de uma pessoa ter testado positivo no mesmo voo que o seu.

«Eu sou 100 por cento a favor da vacina, mas desde que possamos viver normalmente como antes, caso contrário não vejo o interesse», escreveu, ainda.