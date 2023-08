Alvo do Benfica neste mercado de transferências, o guarda-redes Bento também está a ser seguido pelo Inter de Milão e confirmou que os nerazzurri apresentaram uma proposta ao Athletico Paranaense, que motivou conversas com a direção do clube.

«Antes de mais nada, estou focado no próximo jogo da Libertadores. É o mais importante para nós nesta temporada e precisamos de reverter o resultado. Apareceu [uma proposta] do Inter, já conversei com a direção e o meu sonho está nas mãos do presidente», disse o guarda-redes à rádio Transamérica, citado pelo Globoesporte.

Recorde-se que, depois de falhar a contratação de Bento, que não custaria menos do que 15 milhões de euros, o Benfica virou atenções para Anatoliy Trubin, guarda-redes de 22 anos do Shakhtar.