O experiente médio Fernandinho comentou o interesse do Benfica no guarda-redes Bento e ainda a alegada vontade do Barcelona em contratar Vitor Roque, tendo aconselhado os dois companheiros do Athletico Paranaense a rumar à Europa.

«Não tive oportunidade de falar com eles, mas se tivesse de dizer algo é: “Vai e demora muito tempo para voltar”. O futebol de alto nível encontra-se hoje na Europa, em vários sentidos, a maneira como se vive o futebol na Europa é diferente», começou por dizer o internacional brasileiro na zona de entrevistas rápidas, após o triunfo sobre o Alianza Lima (3-0), na Taça dos Libertadores.

«Se tiverem a oportunidade, se se concretizar a venda, se os clubes fizerem a oferta que o Athletico deseja e der tudo certo, que vão os dois em paz, porque capacidade e talento eles têm. Vão ter de aprender algumas coisas em relação ao novo clube e à cultura do país, tratando-se de Portugal [Benfica] e Espanha [Barcelona], mas tenho a certeza de que vão sair-se muito bem e farão um excelente trabalho, porque têm muita qualidade, competência e talento. Tenho a certeza de que tudo vai dar certo», concluiu.