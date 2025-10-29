Dimitar Berbatov, antiga estrela do Manchester United, recordou o dia em que foi feito refém aos 18 anos pela máfia búlgara, quando ainda jogava pelo CSKA Sofia.

Em conversa com Rio Ferdinand, antigo colega de equipa nos Red Devils, Berbatov explicou que tudo aconteceu quando começava a destacar-se no futebol.

«Eu jogava no CSKA Sofia e estava a começar a mostrar as minhas qualidades. Normalmente, quando despontas como jogador as equipas vêm atrás de ti, fazem-te propostas, perguntam quanto tempo tens de contrato, quanto custa a tua contratação, coisas deste género. Mas no meu país era diferente. Lá era tipo: 'Ele? Tragam-no aqui», começou por partilhar no podcast de Ferdinand.

O antigo internacional búlgaro contou que foi levado para uma emboscada por um colega de balneário, onde foi feito refém por quatro homens que pertenciam ao gangue de Geogi Iliev. O objetivo do grupo era convencê-lo a trocar o CSKA Sofia pelo Levski Kjustendil.

«Eu não tinha carro. Então, um colega de equipa depois do treino disse-me: ‘Vem comigo, preciso de te levar a casa de um amigo. Entrei no carro e ele levou-me a um restaurante. Entrámos e, obviamente, havia mesas. Numa delas estava um homem sozinho. E noutras três havia uns tipos grandes como frigoríficos, típicos dos Balcãs, sentados atrás dele, com um ar assustador. O meu colega de equipa disse: ‘Vai lá, senta-te, depois vemo-nos’. E o outro tipo da mesa chamou-me: ‘Vem cá, senta-te aí.’ Sentei-me a pensar ‘que se passa? Que se passa? Preciso de ligar ao meu pai, preciso de ligar ao meu pai’», recordou.

O antigo avançado do Manchester United descreveu o momento como uma situação aterrorizante.

«O tipo começou a falar e disse 'Sabes como é que me chamam?' Em inglês, provavelmente seria algo como cozinheiro. 'Já sabemos de ti. Precisamos de mudar a equipa, queremos-te na nossa equipa. Precisamos de te contratar.' E eu respondi: 'Sim, mas jogo no CSKA Sofia, quer dizer, gosto de lá estar...'. Ao que ele respondeu 'nós arranjamos maneira, não te preocupes.' Eu estava com medo, claro», continuou a explicar.

Berbatov só conseguiu falar com o pai cerca de duas a três horas depois de ter chegado ao restaurante.

«Telefonei e disse-lhe 'estou aqui, não sei bem onde. Há pessoas à minha volta, tipos grandes...' falava muito depressa e ele disse 'Tem calma, respira. Acalma-te e respira.' Eu dizia 'vão raptar-me e eu não quero ir, quero ir para casa'. E o meu pai respondeu 'Ok, deixa-me ver o que posso fazer.'»

O jogador, que representou o Manchester United em 149 ocasiões, somando 56 golos, admitiu que chegou a temer pela pela vida: «Naquela situação, com 18 anos, a ver e a saber como as coisas funcionavam na Bulgária naquela altura, eu pensei: 'É o meu fim. Preciso dizer sim, ou talvez eles me batam'.»

No final, tudo acabou por correr bem. Após uma conversa entre os presidentes dos dois clubes, foi alcançado um acordo que permitiu o jogador manter-se no mesmo emblema e Berbatov acabou por ser «resgatado» pelo pai.

«Aquela situação fez-me perceber que precisava de amadurecer rápido e tornar-me num homem numa fase ainda precoce da minha vida», concluiu, ao recordar as dificuldades enfrentadas no início da carreira futebolística.

Depois de dois anos no CSKA Sofia, Berbatov deu o salto para uma das principais ligas europeias, ao assinar pelo Leverkusen na época 2000/2001. Uma transferência que descreveu como «a melhor coisa que lhe aconteceu» na época. Após seis épocas na Alemanha, rumou ao Tottenham antes de chegar ao Manchester em 2008. Nos últimos anos da carreira, representou ainda o Monaco, o PAOK e o Kerala Blasters, da Índia.