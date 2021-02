Dimitar Berbatov, ex-avançado de Tottenham e Man. United, defendeu que Haaland e Mbpapé são os principais candidatos a suceder a Messi e Cristiano Ronaldo no topo do futebol mundial.



«Mbappé e Haaland estão no auge e um dia vão tirar o trono a Messi e Ronaldo», começou por dizer em declarações a uma casa de apostas.



«Para mim Mbappé já é o número um para ganhar a Bola de Ouro este ano pelo golos que marca e pela visão que tem. Alguns podem dizer que ele está a jogar em França, mas eu acredito que pode brilhar em qualquer campeonato», acrescentou.



O antigo internacional búlgaro explico ainda como o avançado norueguês do Borussia Dortmund é diferente do prodígio gaulês.



«Haaland é um talento diferente, mas também está farto de marcar golos. É um atleta brilhante e tem uma habilidade tremenda. É alto, forte e capaz de improvisar como demonstrou com o golo contra o Schalke. Dá-me gosto ver a sua evolução», referiu.



Por último, Berbatov argumentou que Bruno Fernandes, internacional português que joga no Manchester United, pode ser candidato à Bola de Ouro.



«Não podes comprar Bruno com Mbappé e Haaland, jogam em posições diferentes. O Bruno é diferente, marca golos, mas sobretudo faz brilhar os outros. Estou convencido de que, se continuar neste nível, tenho a certeza que será mais um candidato [à Bola de Ouro]. O United é o clube ideal para ele mostrar o quão bom é. Será candidato, sem dúvida», concluiu.