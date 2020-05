A equipa técnica da seleção do Paraguai, encabeçada pelo argentino Eduardo Berizzo, aceitou reduzir em 50 por cento os salários referentes aos meses de abril, maio e junho.

Em comunicado a Associação Paraguaia de Futebol (APF) justifica que o calendário de atividades da Albirroja foi afetado pela Covid-19 e que, por isso, procurou chegar a um entendimento com Berizzo e os adjuntos no sentido de mitigar as consequências financeiras que a pandemia está a ter no organismo.

A APF enaltece as qualidades humanas do selecionador, que venceu três dos 14 jogos desde que assumiu, no ano passado, o comando da seleção paraguaia.