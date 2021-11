O futebolista português Bernardo Silva diz que o Manchester City tem de controlar o jogo com bola para poder levar a melhor sobre o Manchester United, no dérbi citadino da 11.ª jornada da Premier League inglesa (sábado, 12h30).

«Acho que, principalmente, controlar o jogo com bola, porque sabemos como eles são perigosos», disse Bernardo, em declarações aos canais do Manchester City, elogiando a eficácia do compatriota Cristiano Ronaldo e também do uruguaio Edinson Cavani.

«Com jogadores como Cavani e Ronaldo, quando eles têm ocasiões, são letais. Não precisam de muito espaço para marcar. Então, a única maneira de evitar que eles criem ocasiões é a bola, é ter a bola tanto quanto pudermos e tentar coloca-los no último terço deles para tentar prevenir os contra-ataques o máximo possível», disse.

O internacional português falou ainda da diferença entre os dérbis em Inglaterra e em Portugal, admitindo que prefere os ingleses.

«Completamente diferentes, estilo de jogo completamente diferente, muito mais intenso aqui em Inglaterra. É muito mais agressivo em Portugal no que toca a faltas e em como os árbitros controlam o jogo. Pessoalmente, prefiro aqui, em Inglaterra. É um jogo mais fluido», afirmou.

O City parte para o jogo em Old Trafford no terceiro lugar, com 20 pontos, mais três do que o United, quinto com 17 pontos.