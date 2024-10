O futebolista português Bernardo Silva salientou a importância de ter o avançado Erling Haaland na equipa do Manchester City, depois de o avançado ter decidido na vitória caseira por 1-0 ante o Southampton, num jogo que, para Bernardo, foi «difícil».

«Temos o grandalhão lá na frente, por isso este tipo de cruzamentos, este tipo de ações dentro da área, são a sua maior qualidade. Ele está lá, tem fome de marcar mais e mais. Ajudou-nos com o jogo e estamos muito felizes por tê-lo na equipa, como devem imaginar», apontou, sobre o avançado que decidiu o jogo desta tarde, da 9.ª jornada da Premier League.

«Foi um jogo difícil, tivemos de correr muito. Marcámos cedo, o que parecia que ia tornar o jogo um bocadinho mais fácil, mas não tornou. Mesmo quando tivemos as nossas oportunidades para acabar com o jogo com um segundo ou um terceiro golo, não o fizemos. Tornámos isto mais difícil para nós», analisou, elogiando o Southampton.

«Tornaram o jogo difícil para nós. Os padrões deles são muito bons, merecem mais do que o que estão a ter na Premier League. É uma equipa que joga a bola. Colocaram-nos em zonas difíceis do campo e fizeram-nos correr mais do que aquilo que estamos habituados. Tivemos de sofrer para obter os três pontos, mas estamos felizes com os três pontos», disse o internacional português de 30 anos.

Um golo de Haaland, aos cinco minutos, com assistência do internacional português Matheus Nunes, decidiu o Manchester City-Southampton. Além de Matheus e Bernardo, Rúben Dias também foi titular no City, líder à condição com 23 pontos, mais dois do que o Liverpool, que visita o Arsenal no domingo. Mateus Fernandes foi titular no Southampton, que é 20.º e último classificado, com um ponto.