De saída do Manchester City ao fim de nove épocas, Bernardo Silva voltou, esta quarta-feira, a mostrar a forte ligação com o treinador Pep Guardiola, considerando-o o seu «pai no futebol».

Numa mensagem publicada esta tarde, na sua conta oficial no Instagram, Bernardo Silva escreve que, «antes mesmo de entrar» para o Manchester City, Pep Guardiola «já era uma inspiração» para si.

«Tornar-me seu jogador e, ao fim de nove anos, acabar por ser aquele que mais jogos fez consigo a treinador, é verdadeiramente uma honra», começa por afirmar Bernardo, na sua mensagem.

«Ele chegou ao Manchester City e a Premier League parecia impossível de ser dominada a jogar da sua forma. Mas estavam enganados. Não só dominou, como mudou o jogo em Inglaterra, como já tinha feito anteriormente noutros clubes. A fome e a ambição de querer sempre mais e mais, mesmo depois de ganhar e ganhar, foi uma grande inspiração», prosseguiu o internacional português.

«Para mim, pessoalmente, ele foi e sempre será o meu pai no futebol. Muitas das coisas que muitos treinadores meus no passado consideravam fraquezas no meu jogo, ele viu-as como pontos fortes e entendeu-me desde o primeiro dia. A nível pessoal, a gentileza, a confiança e o respeito que tínhamos um pelo outro enchem-me de orgulho e vão além do futebol. Não poderia ser mais grato pelo que ele fez por mim e pela minha família. Obrigado por todas as memórias e experiências ao maior treinador de todos os tempos, Pep Guardiola», finalizou.