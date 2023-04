O futebolista português Bernardo Silva é dos poucos que já pôde jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e também de Erling Haaland e não tem dúvidas, numa altura em que os números do norueguês de 22 anos, na primeira época no Manchester City, são impressionantes: 48 golos em 42 jogos.

«Ele [Haaland] tem definitivamente a mesma mentalidade do Cristiano, sempre a querer estar na área e sempre a querer marcar. Ele não quer saber se toca na bola uma ou duas vezes. Quando ele toca, ele marca. É um avançado puro», referiu Bernardo, em declarações ao Arab News, publicadas esta quarta-feira.

«O número de golos é inacreditável. Esta quantidade de golos é ao nível de Cristiano e de Messi», referiu ainda Bernardo.

«Esperemos que o Erling [Haaland] consiga continuar assim porque nós precisamos dos golos dele até ao último jogo da época», prosseguiu.

Bernardo disse ainda que os colegas de equipa de Haaland no Manchester City sabem que, se conseguirem colocar a bola na área, que vão ter lá o nórdico para concretizar.

«Nós já sabíamos do que é que o Erling era capaz antes de chegar, porque ele já fazia isso há alguns anos, antes de juntar-se a nós, na Noruega [Molde], na Áustria [Salzburgo] e na Alemanha [Borussia Dortmund]. Vimo-lo e também jogámos contra ele, mas nunca sabes até que nível pode chegar. Pelo que ele já fez esta época, tem sido incrível e estamos muito contentes por tê-lo connosco. É, definitivamente, um jogador especial e tem-nos ajudado muito», frisou.

Questionado ainda sobre se Haaland pode, nos próximos anos, vir a protagonizar com Kylian Mbappé e até com Vinícius Júnior uma rivalidade ao estilo de Messi e Ronaldo, Bernardo crê que sim. «Provavelmente sim. Há alguns jogadores além deles [ndr: Haaland e Mbappé] que estão muito bem, como o Vinícius. Mas é verdade que estes dois são muito jovens e estão muito bem», observou.

Se Bernardo tem Ronaldo como colega na seleção e Haaland no City, também já partilhou balneário com Mbappé no Mónaco de 2015 a 2017 e aponta que, apesar do instinto goleador do norueguês e do francês, que o estilo de jogo é diferente.

«O Kylian é mais de drible com a bola e o Haaland é mais jogador de área, mas ambos são muito bons no que fazem. Não vai ser fácil igualar o nível do que Cristiano e Messi fizeram, mas eles estão lá no topo», analisou.