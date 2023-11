O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, já elogiou inúmeras vezes o português Bernardo Silva e não voltou a poupar palavras positivas para o futebolista luso, em particular pelo segundo golo que apontou na vitória ante o Bournemouth, no sábado, para a Premier League (6-1).

Jérémy Doku – também grande figura do jogo com um golo e quatro assistências – lançou Bernardo e o português, depois de bailar perante um adversário na área, picou a bola sobre o guarda-redes para bisar e fazer, na altura, o quinto golo do City. Um golo que, para Guardiola, fez lembrar (numa comparação elogiosa) Lionel Messi.

«[Bernardo Silva] é um jogador extraordinário, ele fez dois grandes golos. A ação do segundo golo faz lembrar Messi, Messi fez aquilo inúmeras vezes. Todos estão tão contentes por ele estar aqui», frisou, em declarações à BBC, após o jogo, no sábado.