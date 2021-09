O Manchester City não saiu do nulo frente ao Southampton, em jogo da quinta jornada da Premier League, e perdeu terreno para o Liverpool no topo da classificação. Os «citizens» podem ainda ver United e Chelsea fugirem.



Com o trio português de início, Bernardo, Cancelo e Dias, os campeões fizeram uma exibição bastante cinzenta e sentiram muitas para superar a organização dos «saints». Aliás, a equipa de Ralph Hasenhüttl foi a única a conseguir um remate enquadrado com a baliza em toda a primeira parte.



O Southampton chegou a silenciar o Etihad quando aos 63 minutos Kyle Walker derrubou Armstrong na área. O árbitro apitou grande penalidade e expulsou o internacional inglês, acabando por mudar a decisão após consultar as imagens.



Guardiola mexeu na equipa e introduziu Mahrez, Foden e De Bruyne, sacrificando Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Fernandinho. A verdade é que os «citizens» ameaçaram como nunca até então e chegaram a introduzir a bola na baliza de McCarthy no período de descontos. No entanto, o VAR descortinou um fora de jogo de Sterling, autor do golo, e anulou o lance.



Assim, o Manchester City somou dez pontos e está, para já, a três do líder Liverpool.



Por sua vez, o Arsenal continua em recuperação na tabela classificativa depois de um mau arranque. Com Cedric no banco e Nuno Tavares a entrar para os dez minutos finais, os «gunners» baterem o Burnley em Turf Moor por 1-0 graças a um golaço de livre direto de Odegaard.



No outro jogo com início marcado para as 15h00, o Watford venceu em casa do Norwich por 3-1.