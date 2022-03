O futebolista português Bernardo Silva afirmou o desejo de voltar a Portugal para prosseguir a carreira num futuro breve, admitindo que, se tiver possibilidade de fazê-lo dentro de um ou dois anos – sempre para o Benfica – que consumaria essa mudança.

«Eu vou ser sincero, se pudesse voltar para Portugal daqui a um ou dois anos, eu voltava já. Sim [ndr: sempre para o Benfica]. Não só pela parte profissional, porque gostava um dia de jogar no Benfica, mas porque tenho muitas saudades da minha família, da vida em Portugal. Já vivo há muitos anos fora», afirmou, em declarações ao Canal 11, no excerto de uma entrevista divulgado na noite desta quinta-feira.

O extremo de 27 anos tem contrato com o Manchester City até 2025. Está em Inglaterra desde 2017 e, antes do City, jogou no Mónaco durante três épocas, de 2014 a 2017.

«Tenho de falar com o clube, ver quais são as minhas opções. No momento em que o meu contrato estiver a acabar, perceber nos próximos anos se renovo mais um ano ou não. Se saio para outro lado e, a partir daí, saber quando é que será o meu último contrato e quando acaba o meu último contrato no estrangeiro e quando estiver livre, poder ir para Portugal», disse, ainda. «Claro que gostava que não fosse muito tarde», acrescentou o internacional português formado no Benfica.