A carreira de Dele Alli tem seguido um rumo de «queda livre» e depara-se com um novo episódio. O médio de 26 anos foi autorizado pelo Besiktas a deslocar-se a Inglaterra para tratar um problema físico, mas não tem dado notícias.

«Dele Alli não pôde vir nesta altura», disse o treinador do clube turco, Senol Gunes, à margem de uma sessão de treino aberta à imprensa.

«Está a chover, deve ser por isso que não veio. Estamos a tentar saber algo dele. Não foi possível contactá-lo por telefone. Espero que não tenha sofrido um acidente», ironizou.

Entretanto, Alli recorreu às redes sociais para emitir um comunicado. «O clube deu-me permissão para comparecer a uma consulta médica. Devo voltar a treinar amanhã [quinta-feira] normalmente», escreveu numa publicação no Instagram.

Depois de anos complicados no Tottenham e de uma época abaixo das expectativas no Everton, Dele Alli não tem entusiasmado na temporada de estreia na Turquia. O internacional inglês soma apenas 15 jogos (três golos), mas nem sequer foi opção nos últimos três encontros do emblema de Istambul, pelo que não joga desde fevereiro.

A imprensa turca noticia que o jogador foi recentemente afastado do grupo e não deve entrar nas contas de Gunes até ao final da temporada.