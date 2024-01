Ainda sem Fernando Santos no banco, mas com olhar atento desde as bancadas, o Besiktas regressou às vitórias no campeonato turco e logo com goleada: na visita ao Rizespor, venceu por 4-0.

O aniversariante Gedson Fernandes alinhou de início e o Besiktas adiantou-se logo aos quatro minutos, por Rashica. Semih Kilicsoy bisou (45m e 46m) e Tosun (79m) fechou as contas do jogo.

Com esta vitória, o Besiktas entra na luta pelos lugares europeus, subindo ao quarto posto, com 32 pontos, mais três do que o Rizespor e do que o Kayserispor, este último com um jogo a menos.

Fernando Santos deverá estrear-se no próximo jogo, em casa, frente ao Karagumruk, no próximo sábado.

