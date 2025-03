O Besiktas, com os portugueses Gedson, João Mário e Rafa no onze inicial, perdeu esta segunda-feira em casa ante o Gaziantep, por 2-1, no jogo que encerrou a 27.ª jornada da liga turca.

O primeiro golo do jogo foi apontado pelo Besiktas, pelo avançado italiano Ciro Immobile, aos 31 minutos, de penálti.

Porém, a segunda parte virou pesadelo para a equipa treinada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer. Aos 61 minutos, Arda Kizildag, de cabeça, após livre de Alexandru Maxim, fez o 1-1 no marcador.

Aos 77 minutos, o Gaziantep ficou reduzido a dez jogadores, por expulsão do ex-Sp. Braga Bruno Viana, que após pontapear uma bola, atingiu Arthur Masuaku com a bota.

Mas mesmo reduzido a dez jogadores, o Gaziantep chegou à vitória, com um golo de Furkan Soyalp, que concluiu, a passe de Kacper Kozlowski, uma bela jogada coletiva aos 87 minutos.

O Besiktas é 4.º classificado com 44 pontos, a seis do Samsunspor (3.º com 50), a 17 do Fenerbahçe (2.º com 61) e já a 24 do líder Galatasaray (68). O Gaziantep é 8.º, com 35 pontos.