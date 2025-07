David Jurásek teve uma estreia infeliz no Besiktas, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa (derrota por 4-2 frente ao Shakhtar). Nos dias seguintes, veio uma chuva de críticas nas redes sociais do lateral checo, que chegou mesmo a fechar a conta de Instagram.

Entretanto, Jurásek já reativou a conta, embora tenha limitado os comentários nas publicações. As reações negativas dos adeptos do Besiktas estenderam-se até à conta da mulher do jogador, embora outros fãs do clube de Istambul se tenham apressado a demonstrar apoio à família.

Jurásek, recorde-se, está emprestado pelo Benfica ao Besiktas. O negócio inclui uma opção de compra.

Contratado ao Slavia de Praga há dois anos para ocupar a vaga deixada por Grimaldo, o internacional checo custou 14 milhões aos cofres das águias mas nunca se impôs na Luz – esteve emprestado ao Hoffenheim na última época e meia.