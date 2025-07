Orkun Kökcü foi recebido em apoteose, este sábado, pelos adeptos do Besiktas e não esconde a paixão pelo clube turco.

O médio de 24 anos puxou pelos adeptos no aeroporto e entoou alguns cânticos, com a camisola das águias negras vestida. O negócio ainda não foi oficializado pelo Benfica, porém, Kökcü já se sente jogador do Besiktas, daí ter feito questão de mudar a biografia das redes sociais, sem qualquer alusão aos encarnados.

Além disso, o internacional turco partilhou uma publicação em que surge equipado à Besiktas e na qual constam imagens de quando era criança e já apoiava o clube. «Ninguém pode separar quem se ama», lê-se na descrição.