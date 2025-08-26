O Besiktas anunciou, esta terça-feira, a contratação do avançado El Bilal Touré, que chega a Istambul por empréstimo dos italianos da Atalanta.

O emblema turco fica com opção de compra pelo internacional maliano, que há dois anos se tornou na contratação mais cara do conjunto de Bérgamo, ao custar cerca de 30 milhões de euros.

El Bilal Touré, de 23 anos, esteve cedido na última época ao Estugarda, tendo marcado três golos nos 17 jogos que disputou.

O atacante, que será colega dos portugueses Rafa e João Mário, também já passou por Almería e Stade Reims.