OFICIAL: Oxlade-Chamberlain deixa Besiktas e recebe uma fortuna
Emblema turco paga 1,75 milhões ao inglês, que ainda tinha mais um ano de contrato
Chegou ao fim a aventura de Alex Oxlade-Chamberlain no Besiktas! O emblema turco anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato por mútuo acordo com o internacional inglês.
O médio ainda tinha mais um ano de contrato e vai receber uma indemnização de 1,75 milhões de euros.
Oxlade-Chamberlain, de 32 anos, estava há duas temporadas na Turquia, tendo somado cinco golos e uma assistência nos 50 jogos que disputou. Formado no Southampton, também já passou pelo Arsenal e pelo Liverpool.
