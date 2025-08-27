Chegou ao fim a aventura de Alex Oxlade-Chamberlain no Besiktas! O emblema turco anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato por mútuo acordo com o internacional inglês.

O médio ainda tinha mais um ano de contrato e vai receber uma indemnização de 1,75 milhões de euros.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Oxlade-Chamberlain, de 32 anos, estava há duas temporadas na Turquia, tendo somado cinco golos e uma assistência nos 50 jogos que disputou. Formado no Southampton, também já passou pelo Arsenal e pelo Liverpool.