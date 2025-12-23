Turquia: Besiktas de Djaló e Jurasek vence Fenerbahçe na Taça
Duelo grande na primeira ronda da competição. Rafa Silva não esteve nem no banco de suplentes
Logo na primeira ronda da Taça da Turquia, o Fenerbahçe recebeu o Besiktas num jogo de rivais da cidade de Istambul, nesta terça-feira. Um duelo que acabou com vitória dos visitantes, que até têm estado pior no campeonato (2-1).
O Besiktas alinhou com o português Tiago Djaló no onze titular, bem como o lateral David Jurasek, emprestado pelo Benfica.
Vaclav Cerny marcou primeiro, em benefício do Besiktas. Tammy Abraham assistiu. Ainda na primeira metade, Marco Asensio empatou a partida a uma bola de grande penalidade.
Logo após a saída de Kerem Akturkoglu, titular pelo Fenerbahçe, o Besiktas chegou ao golo da vitória. Vaclav Cerny bisou aos 90+1 e fez o 2-1. Nota ainda para a participação de Kokçu (ex-Benfica) e Tiknaz (ex-Rio Ave) pelo lado do Besiktas que, mais uma vez, não teve Rafa Silva nem no banco de suplentes.
As duas equipas integram o Grupo C da competição que, contrariamente à congénere portuguesa, tem grupos antes de uma fase eliminar.
Karşıda bir işimiz vardı. 😎— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş #BurasıBeşiktaş 💪 pic.twitter.com/uvOca3tzD8