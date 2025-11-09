O Besiktas venceu o Antalyaspor na noite deste sábado, por 3-1, fora de casa, com influência portuguesa. Jota Silva assinou o segundo golo ao serviço do Besiktas e Tiago Djaló estreou-se a marcar. 

Com mais remates e mais posse de bola, as águias de Istambul dominaram em Antália. David Jurasek, jogador emprestado pelo Benfica, não saiu do banco. Tammy Abraham abriu o marcador logo aos dois minutos.

Tiago Djaló, ex-FC Porto e Juventus, marcou à passagem do minuto 27 e Jota Silva, que entrou aos 67 minutos, marcou aos 81 minutos num remate de pé esquerdo. 

O Besiktas fica em sexto lugar na tabela classificativa, com 20 pontos. O Antalyaspor fica com 13 pontos, em 12.º posto.

RELACIONADOS
VÍDEO: Kökcü expulso e Besiktas sofre reviravolta no dérbi de Istambul
Turquia: Velho estreia-se pelo Gençlerbirligi por motivos contratuais
Champions chega à metade: Benfica e Ajax sem pontos, Bayern, Inter e Arsenal invictos