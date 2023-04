O Galatasaray perdeu este domingo o dérbi de Istambul em casa do Besiktas (3-1), mas manteve a liderança do campeonato turco, embora com apenas mais três pontos do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

Os anfitriões, que contaram com Sérgio Oliveira durante 62 minutos, até se adiantaram, por Mauro Icardi (20m), mas consentiram a reviravolta através de Saiss (35m), Hadziahmetovic (58m) e do ex-FC Porto Vincent Aboubakar (90+3m).

Assim, o Galatasaray continua com 70 pontos, seguido do Fenerbahçe (67) e do Besiktas (65). Na última jornada, a equipa de Jesus visita o Galatasaray.