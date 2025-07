Enquanto tenta fechar a contratação de Orkun Kökcü ao Benfica, o Besiktas viu a UEFA confirmar-lhe uma multa de 900 mil euros por violação da regra do controlo de custos com o plantel.

O clube turco tinha recorrido da decisão aplicada em julho pelo Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, mas viu o apelo ser negado pela câmara de recurso do organismo que tutela o futebol na Europa.

Segundo a UEFA, ficou provado que os custos do plantel do Besiktas no período entre 1 de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024 excederam os 80 por cento das receitas do clube, percentagem máxima em vigor na época 2024/25. A partir desta temporada, o limite passa a ser de 70 por cento, o que obrigará o clube a ser ainda mais rigoroso.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o emblema turco tem um princípio de acordo verbal com Kökcü, que quer contratar ao Benfica num negócio por empréstimo com opção de compra fixada na casa dos 30 milhões de euros pelo futebolista que em 2023 custou à SAD encarnada 25 milhões de euros + €5M em função de objetivos.