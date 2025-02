O Besiktas venceu esta sexta-feira o Eyupspor, por 3-1, num jogo em que o português Rafa Silva marcou um golo e assistiu por duas vezes.

Apesar de uma entrada a falso, com um golo sofrido logo no primeiro minuto, através de Tayfur Bingol, o Besiktas soube reagir e aos 18 minutos empatou. Immobile encontrou o ex-Benfica solto na área e este na cara do guarda-redes não desperdiçou.

Aos 45+2 minutos, o Besiktas tomou a dianteira do marcador, com Rafa Silva a cruzar para a área e Rashica a finalizar com a cabeça.

O terceiro golo surgiu já na segunda parte, aos 60 minutos. Rafa serviu o jovem Semih Kılıçsoy, que tirou um adversário da frente e colocou o esférico no fundo das redes.

João Mário, Rafa Silva e Gedson Fernandes foram titulares, com o primeiro a sair aos 76 minutos e o segundo aos 87.

Com este resultado, na 25.ª jornada do campeonato turco, o Besiktas subiu ao quarto lugar, com 41 pontos e em zona de acesso às competições europeias. O Eyupspor foi ultrapassado e está em quinto, com 40, mas mais um jogo.