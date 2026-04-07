Ángel Haro, presidente do Betis, deixou críticas a Cedric Bakambu, jogador do clube, após este não ter regressado dos compromissos da seleção na data estipulada.

A federação de futebol do Congo informou o Betis que iria reter Bakambu no país para uma condecoração presidencial, após a seleção do país ter-se qualificado para o Mundial 2026 mais de 50 anos depois. Mas Ángel Haro critica também o jogador.

«Não estou a gostar nada da situação desde o ponto de vista da própria federação do Congo, nem do jogador. Eu acho que, no final, nós colaboramos com os diferentes países, as diferentes federações, e é muito importante para alguém representar o seu país, mas tem de haver um pouco mais de seriedade», avisou, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Sevilha.

«A federação congolesa enviou-nos um e-mail para avisar que retia o jogador do dia 3 ao dia 5. Dizemos que obviamente não estávamos de acordo, e a partir daí estão a atuar os serviços jurídicos para ver o que podemos fazer à Federação, além das atuações que podem ser feitas de um ponto de vista coletivo, através da Liga ou da Federação Espanhola. E, com respeito ao jogador, temos um código de disciplina que se aplica aos jogadores e que também devemos aplicar, é claro», concluiu.

A comitiva viajou para Portugal, onde nesta quarta-feira (17h45) vai jogar a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa contra o Sp. Braga. Bakambu é baixa certa para esse encontro.