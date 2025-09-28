Espanha: Betis ultrapassa Osasuna para alcançar a Europa
Golos de Abde e Cucho Hernández permitem subida a lugares europeus
O confronto entre Betis e Osasuna fechou o domingo da Liga espanhola. Os «verdiblancos» venceram em casa (2-0) e ascenderam ao sexto posto, que dá acesso à Conference League.
Na ressaca da estreia da Liga Europa, em que empataram 2-2 com o Nottingham Forest, o Betis queria dar continuidade aos triunfos em palcos nacionais. O triunfo ficou decidido ainda na primeira metade.
Abde Ezzalzouli, ex-Barcelona, fez o primeiro da partida aos 19 minutos. Cucho Hernández, avançado colombiano, dilatou a vantagem ainda antes do intervalo (38m).
Não houve mais golos e o apito final ditou uma vitória (2-0) para a formação de Sevilha. Com este triunfo, o Betis assume a sexta posição, com 12 pontos. Já o Osasuna encontra-se na 13.ª posição, com sete pontos.
