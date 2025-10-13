«Israel está a cometer um genocídio, os futebolistas devem fazer muito mais»
Ex-Sporting Héctor Bellerín recorda o envolvimento em prol da Ucrânia e apela a atitudes semelhantes face à situação na Faixa de Gaza
Ex-Sporting Héctor Bellerín recorda o envolvimento em prol da Ucrânia e apela a atitudes semelhantes face à situação na Faixa de Gaza
Héctor Bellerín, lateral ex-Sporting de 30 anos, pronunciou-se sobre o conflito na Faixa de Gaza e responsabilizou Israel pelo «genocídio». Sem medo de represálias, o internacional espanhol exigiu outra atitude por parte dos futebolistas e de entidades como a La Liga.
«Israel está a cometer um genocídio [em Gaza] e estamos a assistir nos telemóveis. Há cinco anos perguntavam-te pelo conflito em Gaza e poderias argumentar que não tinhas muita informação disponível. Agora não é aceitável. Agora há um governo que está a matar civis, que deixa crianças morrerem à fome, enquanto o resto do Mundo assiste. Por muito que se faça, parece que nada muda. Quem não reconhece que esta situação é um genocídio, então não percebe o que está a acontecer.»
«Parece-me que, enquanto futebolistas, devemos fazer muito mais. No caso da Ucrânia agiu-se muito rapidamente. Agora há outros interesses. Sempre que há um protesto, a La Liga age contra. Mas nós [futebolistas] temos voz com impacto social», disse em entrevista ao ABC de Sevilha.
Na terceira época consecutiva pelo Betis, Bellerín leva oito jogos e uma assistência.