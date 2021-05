Joaquín vai para a 13.ª temporada pelo Betis, mas poderiam ter sido menos se não tivesse recusado o convite de José Mourinho em 2004 e tivesse ido para o Chelsea.

O médio espanhol explicou agora a recusa num programa de televisão da Antena 3 durante a apresentação do seu livro «Viver com Arte»: «Em Londres às três da tarde é de noite. Aquilo não é vida. Estamos habituados ao solinho, à cervejinha, ao ambiente... É complicado».

«Era um momento da minha vida um pouco difícil para tomar essa decisão porque eu tinha tudo. Tinha 20 anos e já era o Joaquín do Betis, era importante dentro do clube. Naquele momento era isso que sentia e não me arrependo», garanto.