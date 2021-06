O Barcelona confirmou esta quarta-feira a integração de Emerson Royal no plantel principal dos catalães para a próxima época. O jogador esteve cedido ao Bétis nas duas últimas temporadas e meia.

«O Barcelona comunicou ao Bétis que exerce o seu direito de recuperar Emerson Royal, que jogou cedido nas duas últimas temporadas ao clube andaluz, a partir de 1 de julho», refere o Barcelona, em comunicado.

Em janeiro de 2019, Emerson foi anunciado como reforço do Barcelona, oriundo do Atlético de Mineiro, num contrato válido com o emblema da Catalunha até 2024, num acordo feito por 12 milhões de euros. No entanto, inicialmente, na vinda para a Europa, Emerson jogou no Bétis, onde fez um total de 79 jogos oficiais e cinco golos.