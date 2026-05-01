Atualmente no Betis, por empréstimo do Manchester United, Antony recordou o período de convivência, em Old Trafford, com Cristiano Ronaldo, que vê como «uma referência para todos».

«É uma ótima pessoa. Ele até brincou comigo uma vez ao dizer que as pessoas o acham marrento (arrogante), mas no dia a dia é muito brincalhão. Aprendia muito com ele», confessou Antony, numa entrevista ao Globoesporte em que revelou que «falava de vida, de livros e de vários assuntos fora do futebol» com o craque português.

Antony recordou ainda um episódio divertido com CR7. «Uma vez, na sauna, ele brincou comigo. Mostrou o físico e perguntou-me se parecia ter 23 anos. Eu até fiquei envergonhado, porque todos veem o nível de cuidado que ele tem, mesmo aos 40 anos», disse.

O avançado brasileiro, de 26 anos, partilhou o desejo de «disputar a segunda Copa do Mundo» pela Canarinha e confessou que «Neymar é o (jogador) mais talentoso» que viu. «Ele e o Cristiano Ronaldo, também. O Cristiano ajudou-me muito, inclusive na minha estreia contra o Arsenal. Mas o Neymar é fora da curva», completou.