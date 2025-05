Mais um episódio de violência no futebol. Desta vez, entre adeptos do Betis, de Espanha, e do Chelsea, de Inglaterra, na véspera do duelo entre as duas equipas na Breslávia, cidade da Polónia, para a final da Liga Conferência.

Não se sabe ao certo como começaram os incidentes, mas vários órgãos de comunicação registaram os momentos de violência protagonizados pelos adeptos dos dois clubes.

Várias pessoas foram levadas para a esquadra na sequência do sucedido, com a polícia polaca a apaziguar os ânimos. A final decorre na quarta-feira, pelas 20 horas.