Após eliminar o Nápoles rumo aos «oitavos» da Liga Europa, o Granada recebeu e venceu o Elche por 2-1, com um golo do luso-guineense Domingos Quina, na 25.ª jornada da liga espanhola.

O jovem de 21 anos abriu o marcador com um golaço, de pé esquerdo, após ter simulado o remate com o pé direito, aos 31 minutos. Marcou pelo segundo jogo seguido, levando dois golos em três jogos pelos espanhóis.

Aos 40 minutos, Boye fez o 1-1, mas o Granada, que também teve os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte a titulares, chegou ao triunfo aos 79 minutos, com um golo de Puertas. Quina foi substituído aos 62 minutos, ainda com o empate no marcador.

Também este domingo, o Bétis, sem William Carvalho, venceu fora o Cádiz, por 1-0, com um golo de Juanmi, aos 84 minutos.

No primeiro jogo do dia, houve empate a um golo no Celta de Vigo-Valladolid. Orellana adiantou os visitantes, que tiveram Jota no banco, aos 70 minutos. Contudo, Jeison Murillo, no quarto minuto de compensação, ditou a igualdade.

Este domingo, há ainda um Villarreal-Atlético de Madrid.